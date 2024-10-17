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Okyanus Derinliklerindeki Sıcak Hava Dalgaları Yüzeyle Bağlantılı Değil

Araştırmalar, derin okyanus sıcak hava dalgalarının yüzey olaylarından bağımsız gerçekleştiğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:04
Okyanus Derinliklerindeki Sıcak Hava Dalgaları Yüzeyle Bağlantılı Değil

Okyanus Sıcaklık Dalgaları Üzerine Çarpıcı Araştırma

Avustralya ve Çin'den bilim insanları, okyanus derinliklerinde meydana gelen sıcak hava dalgalarının, yüzeydeki ısı olaylarıyla bir bağlantısı olmadığını belirledi.

Çalışmanın Detayları

Avustralya'daki Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu ile Çin Bilim Akademisi'nden araştırmacılar, okyanusların derinliklerinden alınan 2 milyondan fazla ısı verisini analiz etti. Çalışma sonucunda, 100 metreden derin bölgelerdeki sıcak hava dalgalarının %80'inin, yüzeydeki olaylardan bağımsız olarak meydana geldiği tespit edildi.

Sıcak Hava Dalgalarının Girdaplarla İlişkisi

Bu özgün araştırma, derin okyanuslarda oluşan sıcak hava dalgalarının, özellikle okyanus akıntıları ve girdaplarla bağlantılı olduğunu gösterdi. Girdapların, suyun oksijen seviyeleri üzerindeki etkisi de ayrıca vurgulandı.

Küresel Isınmanın Etkileri

Araştırmacılar, okyanusların ısı olaylarının küresel ısınmanın etkisiyle giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. Bu durum, ekosistemler üzerinde yıkıcı etkilere neden olabilir.

Bilim insanları, bu bulguların, gelecekteki ısı olaylarının tahmin edilmesine yönelik önemli katkılarda bulunacağını ifade etti. Araştırmanın sonuçları, bilim camiasında geniş yankı uyandıran Nature dergisinde yayımlandı.

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