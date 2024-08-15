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Okyanus Sularındaki Isınma, Balık Göçlerini Etkiliyor

Okyanus sularının ısınması, güneydeki balık türlerinin kuzeye yönelmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:53
Okyanus Sularındaki Isınma, Balık Göçlerini Etkiliyor

Isınan Okyanus Suları ve Balık Göçleri

Son 30 yıl boyunca okyanus sularının ısınması, güneyde yaşayan balık türlerinin kuzeye doğru göç etmesine yol açtı. Bu durumu detaylandıran bir çalışma, Norveç'te yayımlanan The Barents Observer gazetesinde yer aldı.

Norveç Arktik Üniversitesi ve Deniz Araştırmaları İşbirliği

Deniz Araştırmaları Enstitüsü ile Norveç Arktik Üniversitesi araştırmacılarının ortak yürüttüğü çalışmada, son 30 yıllık okyanus ekosistem verileri incelendi. Araştırmaya göre, küresel ısınmanın etkisiyle okyanus sularının ısındığı ve bu değişimin, güney sularına ait balık türlerinin kuzey sularına göç etmesine sebep olduğu belirlendi.

Biyolojik Etkileşimler ve Yeni Türler

Balıkların göç etmesi, bölgede yaşayan diğer türlerle olan etkileşimleri de değiştirmekte. Araştırmada, bu durumun kuzey sularında yaşayan balık türleri için sorun teşkil edebileceği vurgulandı.

Deniz Araştırmaları Enstitüsü'nden Ulf Lindstrom, "Geçmişte Norveç'in kuzeyinde bir trol ağında genellikle 6-7 değişik balık türü avlanırdı. Ancak günümüzde bu sayı 15’e kadar çıktı," açıklamasında bulundu. Lindstrom, ayrıca çaça ve morina gibi yeni balık türlerinin yıllar içinde kuzey sularında ortaya çıktığını ifade etti.

Küresel Isınma Okyuslarda Hızla İlerliyor

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise, küresel ısınmanın %90'ının okyanuslarda gerçekleştiğini ve 1955'ten bu yana su sıcaklıklarının sürekli olarak arttığını bildirmiştir.

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