Okyanusun Devleri İstanbul'da Açıldı: TÜDAV'ın Dev Deniz Memelileri Sergisi

Türkiye kıyılarında Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından bulunup özenle korunan dev kaşalot, uzun balina ve Akdeniz foku iskeletleri, "Okyanusun Devleri" sergisinde ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Sergi, İstanbul Akvaryum ve TÜDAV işbirliğiyle uzman bir ekip tarafından hazırlandı.

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk'ün açıklamaları

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada sergideki koleksiyonun, son 30 yılda Türkiye denizlerinde karaya vuran balinaları, yunusları, kaplumbağaları ve Akdeniz foklarını içerdiğini söyledi. Öztürk, kaşalot balinasının 2020'de karaya vurduğunu, 1500 metreye inebilen bu hayvanın en çok kalamarı sevdiğini ve Fethiye ile Finike arasında sık görüldüğünü belirtti.

Öztürk, diğer örneklerin kaynağını da şöyle aktardı: uzun balina 2002'de Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Haylazlı Mahallesi'nden, kaşalot Antalya'nın Kumluca ilçesinden, Akdeniz foku ise İzmir'in Çeşme ilçesinden getirilmişti.

Vakfın faaliyetlerine değinen Öztürk, TÜDAV'ın karaya vuran deniz canlılarını toplayıp ölüm nedenlerini araştırdığını, araştırma, koruma ve eğitim odaklı çalıştıklarını, kendi gemi ve laboratuvar imkanlarına sahip olduklarını ve buldukları materyallere otopsi yaptıklarını vurguladı. Öztürk, ayrıca Türkiye'de bu tür koleksiyonları toplayan tek sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.

İstanbul Akvaryum: Eğitim ve farkındalık hedefi

İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, serginin amacını; aynı gezegeni paylaştığımız deniz canlılarının görünümü ve karşılaştıkları tehditler hakkında bilgi vermek, çevre kirliliği, plastik atık ve balık ağları gibi zararlı unsurlara dikkat çekmek olarak özetledi. Çapanoğlu, akvaryumun yerli ve yabancı yoğun ziyaretçi potansiyeliyle sergiyi uzun süre açık tutmayı hedeflediğini ve serginin 7'den 70'e tüm yaş grupları ile okulların eğitimine katkı sağlayacağını söyledi.

Sergideki eserler ve bilimsel hazırlık

Serginin bilim danışmanlığını Dr. Ayaka Amaha Öztürk üstlendi. Antalya'nın Kumluca kıyısında kuyruğuyla birlikte 16 metre uzunluğunda kaşalot, Adana'nın Yumurtalık sahilinde 10,5 metre uzunluğunda ve 3,26 ton ağırlığındaki uzun balina ile İzmir Çeşme'de kıyıya vurmuş halde bulunan Akdeniz foku, TÜDAV uzmanları tarafından müze materyali haline getirilmek üzere titizlikle İstanbul'a taşındı.

Dev balinaların yüzlerce kemikten oluşan gövdesi aylar süren çalışmalarla bir araya getirildi. Sergi, kapsamlı koleksiyonu ve eğitim odaklı kurgusuyla ziyaretçilerin dikkatine sunuluyor. Ayrıca sergide, kirlenme, hayalet ağlar, gürültü, habitat kaybı, iklim değişikliği ve plastik atıkların deniz memelileri için oluşturduğu tehditlere vurgu yapılıyor.

Öztürk, İstanbul halkını ve konuyla ilgilenenleri sergiyi görmeye davet ederek, Avrupa'da benzer örneklerin en yakın İtalya'da bulunduğunu; bu nedenle İtalya'ya gitmeye gerek olmadığını, Türk araştırmacıların ve sergideki materyallerin Türkiye denizlerinin yaşamını yansıttığını belirtti ve yaptıkları işle gurur duyduklarını ifade etti.

