Olafur Arnalds, 'Kiasmos' Projesiyle İstanbul'da Konser Verecek

Olafur Arnalds, 'Kiasmos' projesiyle 23 Mayıs'ta İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:24
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:24
Olafur Arnalds, 'Kiasmos' Projesiyle İstanbul'da Konser Verecek

Olafur Arnalds, Kiasmos ile İstanbul Sahnesinde

Modern klasik ve elektronik müziğin başarılı ismi Olafur Arnalds, Faroe Adaları'ndan elektro-pop sanatçısı Janus Rasmussen ile birlikte hayata geçirdiği 'Kiasmos' projesi çerçevesinde İstanbul'da sahne alacak.

Arnalds, Stagepass organizasyonu ile 23 Mayıs tarihinde Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Konserde, klasik müzik altyapısını elektronik seslerle harmanlayarak kendine özgü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Beş yılı aşkın bir süre sessiz kalan sanatçı, 2024 yılında projesinin yeni albümüyle müzik dünyasına dönerek dünya çapında bir turneye çıkma planları yapıyor.

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