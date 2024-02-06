Olası büyük İstanbul depremi için sağlıkta otomatik yönetim planı uygulanacak

Olası Marmara depremi sonrası İstanbul'da sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için yapılan planlamaları anlatan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, merak edilen soruları cevapladı.

Memişoğlu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ili sarsan depremleri hatırlatarak, İstanbul'da deprem durumunda sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için yapılan planlamaları anlattı. "İlk 36 saatte sağlık sisteminin kendi kendini otomatik yönetebilmesini sağlatmaya çalışıyoruz. 36-48 saatten itibaren de dış desteklerle hem personel hem malzeme lojistiği sağlanacak öngörüsüyle hareket ediyoruz." dedi.

Memişoğlu, deprem anında sağlık hizmetlerinin devam etmesi için sismik izolatör teknolojisi kullanılarak yapılan hastaneleri örnek göstererek, şöyle konuştu:

"Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, depremde hizmetin kesintisiz süreceği izolatörlü hastanelerimizi İstanbul'a ana omurga olarak planladık. Bu hastanelerden şu anda 10 tane var. Doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar bu hastaneleri ana yönetsel ve lojistik merkez gibi düşündük. Çevrelerindeki 2007 sonrası yapılmış hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizle, 112 noktalarımızla, eczanelerimizle entegre şekilde ilk 36 saatte kendi kendine sağlık hizmetini otomatik yönetecek şekilde planlamaya çalışıyoruz. Bu 10 hastane izolatörlü olduğu için yıkımdan etkilenmeden depremde 24 saat hizmet verebilecek. Aynı zamanda içindeki personelin depremzede olarak psikolojik travmaya maruz kalmayacağını düşünerek hareket ediyoruz."

Memişoğlu, insanların depremde önce kendilerini sonra da ailelerini korumak isteyeceğini söyledi. Bu yüzden sağlık personelinin yakınlarının nerede buluşacaklarını da belirlediklerini ifade etti.

OLASI BİR DEPREM İÇİN HASTANELER, ECZANELER, ŞEHİRLER BİRBİRİ İLE EŞLEŞTİRİLDİ

Memişoğlu, İstanbul'da 2017'den sonra inşa edilen 212 hastanenin depreme karşı dayanıklı olduğunu söyledi. Kamu hastanelerinin çoğunun tamamen yenilendiğini, 4-5 tanesinin de yenilenme sürecinde olduğunu ifade eden Memişoğlu, bu hastanelerin deprem sırasında hizmet vermeye devam edebileceklerini düşündükleri için bu hastaneleri sisteme dahil ettiklerini belirtti.

Memişoğlu, bu planlamaların tatbikat ve eğitimlerini yaptıklarını söyledi. Böylelikle, diğer illerden gelecek olan sağlık personelinin İstanbul'da hangi yolu izleyeceklerini, hangi hastaneye ulaşacaklarını, oradan da hangi zamanlarda sahaya çıkacaklarını öğreneceklerini belirtti.

Memişoğlu, planlamaya göre, o bölgedeki ilçelerin İstanbul'daki ilçelerle eşleştirildiğini, aile hekimleri veya eczanelerin kentteki eczaneleri devralmak üzere geleceklerini söyledi. Ayrıca, her hastanenin kendi konteyner veya depolarında da depremle ilgili tüm hazırlıkların yapıldığını ifade etti.

Memişoğlu, İstanbul'da deprem için 10 bölge belirlediklerini ve bu bölgelere hangi illerden destek geleceğini saptadıklarını söyledi. "Özellikle lojistiği, personel değişimini sağlayacak bu 10 hastanenin hepsinde heliport alanlarımız var. İnsanlar hangi yerden nasıl gelecek, çalışanları nasıl değiştireceğiz, malzemeleri nasıl yöneteceğiz? Bunlarla ilgili bütün çalışmalarımızı yaptık. Hangi hastaneye İstanbul dışından hangi hastane gelecek? Örnek olarak vereceğim; Ankara Şehir Hastanesi'ndeki ekipler, İstanbul'da deprem olduğu zaman Kartal Şehir Hastanesi'ne geleceğini bilecek. İstanbul'da bunu böyle planlıyoruz." dedi.

6 ŞUBAT DEPREMİNDEN SONRA AFET PLANLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Memişoğlu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli olarak 11 ili sarsan depremlerden edindikleri tecrübelerle, İstanbul'daki deprem hazırlıklarını gözden geçirdiklerini söyledi. Bu gözden geçirmeye göre, hastane afet planlarını bölgeye uygun olarak yeniden düzenlediklerini ve 2024 yılında bunları eğiterek otomatikleştireceklerini belirtti. Memişoğlu, 2025 yılına gelindiğinde herkesin bu planları öğrenmiş olacağını ifade etti. Memişoğlu, hangi bölgenin hangi ille iş birliği yapacağına dair detayların ise yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Memişoğlu, depremin sadece yöneticilere bırakılamayacak bir afet olduğunu, toplumun da bunu yönetmesi ve hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi. Depremin her zaman akılda tutulması gerektiğini söyleyen Memişoğlu, bir yere girerken, deprem çıkarsa nasıl ve nerede saklanılacağının düşünülmesi ve bunun çocuklara da anlatılması gerektiğini belirtti. Memişoğlu, bu tür afetlerin, korkuyla ve korkutarak değil ancak tedbir, eğitim ve hazırlıklı olmayla baş edilebileceğini ifade ederek, "Biz nasıl ki Kovid gibi bir afetle mücadeleden başarıyla çıktıysak, depremde de sağlık hizmetlerinin İstanbul için hazır olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.