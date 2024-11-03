Olgun Şimşek: Oyunculuk Her Zaman Öğrenme Süreci

Olgun Şimşek, Oyunculuğun Dinamikleri Üzerine Konuştu

53 yaşındaki usta oyuncu Olgun Şimşek, "Oyunculukla ilgili eğitim hiç bitmez. Her aşamada bir şeyler öğreniyorsunuz" şeklinde açıklamada bulundu. Deneyimlerini paylaşan Şimşek, hayatında sıkça karşıladığı "bundan olmaz" sözüyle mesleki gelişimini şekillendirdiğini ifade etti.

Son Projeleri ve Atölye Faaliyetleri

Son zamanlarda TRT 1 ekranlarında yayımlanan "Kara Ağaç Destanı" adlı dizide rol alan Şimşek, aynı zamanda TRT World Citizen tarafından düzenlenen İnsani Film Festivali çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi'nde bir oyunculuk atölyesi gerçekleştirdi. Atölye öncesi yaptığı açıklamalarda, "Ben solist değilim ama projeler aracılığıyla türkü söylemek keyifli," dedi.

Oyunculuk ve İletişim

Oyunculuk mesleğinin temelinin iletişim olduğuna dikkat çeken Şimşek, kendini doğru ifade etmenin önemini vurguladı. 1988 yılında konservatuvara girdiğini belirten sanatçı, o dönemde çok az konservatuvar olduğunu ve oyunculuk hedefinin olmadığını ortaya koydu.

Rol Seçimleri ve Oyunculuğun Öğrenilebilirliği

Uzun yıllar kötü adam rollerinde yer aldığını söyleyen Şimşek, "Yalan Dünya" dizisindeki komedi rolü ile farklı bir deneyim yaşadı. Eğitimin sürekli olduğunu belirten sanatçı, "Yetenek bir yana, insan olmanın da bir süreci var." ifadeleriyle oyunculuğun öğrenilebilir bir yetenek olduğunu vurguladı.

Çocukluk Döneminin Önemi

Çocukluk döneminde keşfedilen duyguların ve yeteneklerin oyunculuğu beslediğini kaydeden Şimşek, oyunculuk sürecinin ölene kadar devam ettiğini ve "şimdi oldum" gibi bir statüye sahip olmadığını belirtti.

Yetenek ve Sıra Dışı Olma

Yıldız Kenter'in ünlü sözüne atıfta bulunan Olgun Şimşek, "Sıradan olun ama alelade olmayın" diyerek, her oyuncunun kendi tadıyla farklılaştığını dile getirdi. "Oyunculuğun birçok tarifi var; önemli olan duyguların ve iki taraflı anlayışın buluşmasıdır," şeklinde değerlendirmelerde bulundu.