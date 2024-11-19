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Olimpiyat İkincisi Yusuf Dikeç'ten Bilkent Şehir Hastanesi'nde İkonik Ziyaret

Yusuf Dikeç, Bilkent Şehir Hastanesi’nde gümüş madalya sonrası poz verdi, atış tarzına dair düşüncelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 14:18
Olimpiyat İkincisi Yusuf Dikeç'ten Bilkent Şehir Hastanesi'nde İkonik Ziyaret

Olimpiyat İkincisi Yusuf Dikeç'ten Anlamlı Ziyaret

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile birlikte 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Atış Tarzıyla İlgili Paylaşımlar

Dikeç, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Olimpiyat oyunlarında yardımcı ekipman kullanmadan gerçekleştirdiği atış tarzının övgü aldığını ifade etti. Ayrıca, bu başarı sonrası birçok ailenin çocuklarını atıcılığa yönlendirmek istediğini duyduğunu belirtti. "Bunları duyunca, bu sporun tanıtımı açısından biz de mutlu oluyoruz." şeklinde konuştu.

25 Yıllık Deneyim

Kendisine atış tarzı hakkında soru yöneltilen Dikeç, "25 yıldır bu sporu yapıyorum. İlk başladığımdan itibaren hep aynı pozisyonu, aynı tekniği uyguluyorum. Değişen hiçbir şey yok." sözleriyle uzun yıllardır süregelen teknik disiplini hakkında bilgi verdi.

Başhekim Özatik'ten Tebrik

Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik, Dikeç'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Görüşmenin sonunda, Dikeç ile Olimpiyat Oyunları’ndaki başarısını simgeleyen ikonik bir poz verildi. Ziyarete, Prof. Dr. Adnan Burak Akçay, Prof. Dr. Yücel Balbay, idareciler ve hastane doktorları da katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç (ortada), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'i (sağ 2) ziyaret etti. Görüşmenin sonunda heyet, Dikeç ile Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış tarzıyla poz verdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre...

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç (ortada), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik'i (sağ 2) ziyaret etti. Görüşmenin sonunda heyet, Dikeç ile Olimpiyat Oyunları'nda yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış tarzıyla poz verdi.

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