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Olimpiyat Oyunları Güvenlik Önlemleri Paris'teki Turizm Etkiliyor

Paris'te Olimpiyat Oyunları güvenlik önlemleri nedeniyle turistlerin gezileri kısıtlandı. Temas alanları kapalı, ziyaretler zorlaşıyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:01
Olimpiyat Oyunları Güvenlik Önlemleri Paris'teki Turizm Etkiliyor

Olimpiyat Oyunları'nda Güvenlik Önlemleri ve Paris'teki Etkileri

Fransa'nın başkenti Paris, bu akşam 19.30'da Sen Nehri'nde yapılacak Olimpiyat Oyunları'nın açılış törenine ev sahipliği yapacak. Bu büyük uluslararası etkinlik boyunca, şehirde alınan güvenlik tedbirleri, turistlerin gezme özgürlüğünü kısıtladı.

Vietnamlı turist Ngoc, 24 Temmuz'da Paris'e geldiğini ve özellikle Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi gibi önemli alanlara ulaşımda zorluk yaşadıklarını belirtti. "Sokaklarda çok fazla polis görüyoruz ve birçok yer turistlere kapalı" diyen Ngoc, tarihi binaları ziyaret edemediklerini ifade etti.

Olimpiyat Oyunları süresince toplam 10 bin 500 sporcunun yarışacağı etkinlikte, Fransa 45 bin güvenlik personeli ve 2 bin yabancı polis ile güvenlik önlemlerini artırdı. Ayrıca, 18 Temmuz'dan itibaren, belirli alanlara yalnızca İçişleri Bakanlığı tarafından verilen karekodu olanların girmesine izin veriliyor.

Turistlerin Deneyimleri ve Zorluklar

Amerikalı turist Natalie, "Olimpiyat Oyunları sırasında burada olduğumu bilmiyordum" diyerek, kısıtlamaların seyahat deneyimini olumsuz etkilediğini dile getirdi. "Nehre bile ulaşamıyorsunuz, bu üzücü" şeklinde konuşan Natalie, bir başka zaman tekrar gelmeyi düşündüğünü belirtti.

Paris'te 24 yıldır yaşayan Andres, Olimpiyat Oyunları nedeniyle alınan güvenlik önlemlerinin, kentin tarihi alanlarına olan erişimi zorlaştırdığını ifade etti. "Bir yakından diğerine geçmek çok zor. Bu alanlara ulaşım imkansız hale geldi" diyerek yetkililerin daha fazla bilgi vermesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle yaz aylarında hareketli olan Paris, bu yıl Olimpiyat etkinliği nedeniyle daha sakin görünmesine rağmen, turistlerle dolup taşan mekanların güvenlik bariyerleri yüzünden müşteri kaybı yaşadığı gözlemleniyor. İşletme sahipleri, güvenlik önlemlerinin maddi kayıplara yol açtığını belirtiyor.

Turistlerin Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yorumları

Olimpiyat Oyunları kapsamındaki bu yoğun güvenlik tedbirleri, hem ziyaretçilerin hem de şehir sakinlerinin günlük yaşamlarını etkilemeye devam ediyor. Paris, tarihsel ve kültürel zenginlikleri ile tanınırken, güvenlik nedenleriyle bu güzelliklerden uzak kalan turistler, çok sayıda anıyı bu şehirde yaşayamamanın hayal kırıklığını yaşıyor.

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