Olimpiyat Şampiyonu İbrahim Bölükbaşı'ndan Anlamlı Ziyaret

İbrahim Bölükbaşı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. Bu özel buluşma, İl Müdürlüğü'nde gerçekleşti ve Bölükbaşı'na güreş hakemlerinden Fatih Hikmet Sevim eşlik etti.

Başarı Öyküsü ve Hayaller

Bölükbaşı, burada başarı öyküsünü Çakmur ile paylaşarak, Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığı için ne kadar mutlu olduğunu ifade etti. Daha önce güreş branşında olimpiyatlara katıldığını, ancak o dönem madalyayı kaçırdığını dile getiren Bölükbaşı, "Ülkeme ve memleketim Erzurum'a olimpiyat madalyası getirmek benim en büyük hayalimdi. Bu hedefime ve hayalime çok şükür ulaştım," dedi.

Çakmur'un Destek Mesajı

Ziyaret sırasında, İl Müdürü Çakmur da olimpiyat şampiyonluğunun [büyük bir anlamı olduğunu belirterek, "Bölükbaşı'nın bu başarıları, ülke tarihine geçmiştir," ifadelerini kullandı. Ziyaret sonunda Bölükbaşı, Çakmur'a milli takım forması hediye etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.