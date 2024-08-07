Olimpiyatlarda Aşk Rüzgarı: Alice Finot'un Evlilik Teklifi

Olimpiyatlarda Unutulmaz Anlar

Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilen 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, 3 bin metre engelli koşu yarışmasında mücadele eden Alice Finot, hem spor kariyerinde hem de özel hayatında tarihi bir an yaşadı.

Bir Rekor ve Evlilik Teklifi

26 Temmuz'da başlayan Olimpiyatlar kapsamındaki bu yarışmada, Finot, 8 dakika 58 saniyelik mükemmel performansıyla Avrupa rekorunu kırarak 4. sırada yer aldı. Ancak onun asıl gündem maddesi, yarışmanın ardından gerçekleştirdiği evlenme teklifi oldu.

Diz Çöküp Teklif Etti

Yarışmayı izlemeye gelen erkek arkadaşının yanına giden Finot, aniden diz çökerek elindeki rozetle evlenme teklif etti. "Aşk Paris'te" yazılı rozetle bu özel anı taçlandırdı. Sevgilisinin teklifi gözyaşları içinde kabul etmesi, statta bir alkış tufanı kopmasına sebep oldu.

Aşk ve Sporun Buluşması

Finot, yarışmadan önce, 9 dakikanın altında bir süre elde ederse teklif yapmayı planladığını belirterek, "Bir şeyleri herkes gibi yapmayı sevmiyorum. O henüz teklifte bulunmamıştı, belki benim yapmam gerekir dedim," ifadelerini kullandı. Bu anlamlı an, olimpiyat ruhunu ve aşkın gücünü bir araya getirmiş oldu.