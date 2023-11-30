Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini Vurdu: Seferler İptal Ediliyor!

Çanakkale feribot seferlerinin bazıları olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildi.

Olumsuz Hava Koşulları Feribot Seferlerini Vurdu: Seferler İptal Ediliyor!
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Çanakkale Kabaktepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hatlarında feribot seferlerinden bazıları iptal edildi. Arabalı vapur seferlerinin bir kısmı hava koşullarının olumsuz olması nedeni ile gerçekleştirilmeyecek. 

Adalar ile Çanakkale Boğazı arasında ulaşım gerçekleştiren GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den açıklama geldi. 1 aralık cuma günü Gökçeada-Kabaktepe arasında ulaşım sağlayan hattın saat 07.00 seferi ile Kabaktepe-Gökçeada yönünde 09.00 saatli seferleri dışında kalan seferler iptal edildi. 

Yapılan açıklamada Bozcaada-Geyikli yönünde saat 07.00 ile Geyikli-Bozcaada yönündeki saat 08.00'de hareket eden hatlar dışında kalan seferler yapılmayacak.

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