Olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya’da uçuşlar durdu

Antalya’da yaşanan şiddetli rüzgar, hava trafiğini de olumsuz bir şekilde etkiledi. Aktarılan bilgilere göre şiddetli rüzgarlar nedeniyle Antalya Havalimanı’nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu.
Antalya Havalimanı’na iniş yapmayı planlayan uçaklar, şiddetli rüzgar nedeniyle iniş işlemlerini gerçekleştiremedi. İniş yapamayan uçakların uzun süre havada tur attığı görüldü.
Yaşanan fırtına nedeniyle, Antalya Havalimanı’nın kısa bir süreliğine uçak trafiğine kapatıldığı belirtildi. Antalya’ya inemeyen uçaklar ise çevredeki havalimanlarına yönlendirildi.