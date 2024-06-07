Olumsuz hava şartları nedeniyle Antalya’da uçuşlar durdu

Antalya’da etkili olan olumsuz hava koşulları, hava trafiğinin bir süreliğine durmasına neden oldu. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle, uçuşlar için bir süreliğine durdurulma kararı verildi.