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Olumsuz hava şartları tehlikesi nedeniyle Düzce ve Sakarya'da denize girme yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi ile Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle denize giriş yasaklandı.

Yayın Tarihi: 15.06.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 16:02
Olumsuz hava şartları tehlikesi nedeniyle Düzce ve Sakarya'da denize girme yasaklandı

DÜZCE'DE DENİZE GİRME YASAĞI

Düzce'nin turizm bölgelerinden Akçakoca'da, kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, ilçede hakim olan elverişsiz hava şartları sebebiyle denize girmenin tehlikeli olduğu bildirildi. Vatandaşlardan, plaj ve sahillere girmemeleri konusunda önemli bir uyarı yapıldı.

SAKARYA'DA İKİ GÜN SÜREYLE YASAK

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerinde de benzer bir durum yaşanıyor. Kaymakamlıklar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları bu konuda uyararak dikkatli olmaları konusunda önemli bilgilendirmelerde bulundu.

yasak

Her iki ilde de alınan bu tedbirler, bölgede etkili olan olumsuz hava ve deniz şartlarının potansiyel tehlikelerine karşı alınmış durumda. Hava durumu raporlarına göre, yüksek dalga ve rüzgar etkisiyle deniz suyunun güvenli olmayabileceği belirtiliyor. Bu nedenle, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denize giriş yasağı getirildiği vurgulanıyor.

YEREL YETKİLİLERİN UYARILARI

Her iki ilçenin de kaymakamlıkları ve belediye yetkilileri, vatandaşların bu süreçte güvenliklerini ön planda tutmaları gerektiğini vurguluyor. Denizde oluşabilecek ani dalga ve akıntıların tehlikesine karşı dikkatli olunması, verilen uyarı ve yasaklara mutlaka uyulması gerektiği ifade ediliyor.

Denize giriş yasağının süresi ve etkileri, bölgedeki hava durumunun iyileşmesine bağlı olarak yeniden değerlendirilecek. Yetkililer, halkın güvenliği için gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini belirtiyor.

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