Ömer Bin Ladin, Fransa'ya Giriş Yasağının İptali İçin Mahkemeye Başvuracak

Ömer Bin Ladin, Fransa'daki Giriş Yasağını Mahkemeye Taşıyor

El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in büyük oğlu Ömer Bin Ladin, Fransa’ya giriş yasağının kaldırılması için hukuki yollara başvuracak.

Zania Bin Ladin'den Açıklama

Ömer Bin Ladin'in eşi Zania Bin Ladin, Fransız BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, eşinin "terör propagandası" yapmakla suçlandığını ve bu sebeple Fransa'ya girişinin yasaklandığını ifade etti.

Zania, bu suçlamanın asılsız olduğuna dikkat çekerek, "Ömer bu tweeti yazmadı. Asla yanlış bir şey yapmadı. O iyi bir insan, kimseye zarar vermez. Bir sanatçı, tablolarını satarak yaşıyor ve sakin bir hayat sürüyor." dedi.

Sosyal Medya Hakkında İddialar

Zania, yasaklama gerekçesi olarak gösterilen tweetin aslında Ömer’in adı kullanılarak Yemen’den başka biri tarafından paylaşıldığını belirtti. Bu durumu Twitter’a bildirdiklerini vurguladı.

Fransa İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Ömer Bin Ladin’in, sosyal medya aktiviteleri nedeniyle Fransa’ya girişinin yasaklandığını duyurdu. Retailleau, uzun bir süredir Normandiya bölgesinde yaşayan Bin Ladin’in paylaşımlarından dolayı güvenlik gerekçesiyle bu kararın verildiğini açıkladı.

Bakan, Fransa’nın ulusal güvenliğini korumak amacıyla alınan bu kararın yargı tarafından onaylandığını ifade etti.

Tarihi Bağlantı

Ömer Bin Ladin, 2016'dan 2023'e kadar Fransa’da ikamet ettikten sonra, verilen karar sonrası Katar'a yerleşti. Babası Usame Bin Ladin ise 2011 yılında ABD Özel Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonla öldürülmüştü.