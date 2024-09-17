Ömer Çelik, Adnan Menderes'i ve Arkadaşlarını Rahmetle Andı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Anma Mesajı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile birlikte bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı anarak önemli bir paylaşımda bulundu.

Darbecilere Lanet

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye'de milli iradeyi gasbetmeye dönük olarak dış kaynaklı projeler olduğu net bir şekilde görülen tüm müdahaleleri lanetliyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu anma mesajı, tarihi olayların unutulmaması ve demokrasiye olan bağlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.