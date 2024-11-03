Ömer Çelik, AK Parti'nin İktidara Gelişinin 22. Yılını Kutladı

Ömer Çelik'ten 22. Yıl Kutlaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti'miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı." şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı ve Yeni Başlangıç

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflere ulaşma çabalarının başlangıcının 3 Kasım 2002 tarihinde millet tarafından atıldığını belirtti. "Bundan tam 22 yıl önce bugün, AK Parti'miz genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu," dedi.

Sivil Siyaset ve Dönüşüm Süreci

AK Parti'nin, halkın taleplerini en geniş şekilde temsil eden bir çatı olduğunu vurgulayan Çelik, "Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı," ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Vefa

Çelik, teşkilat üyelerine ve millete teşekkür ederek, "Millete hizmet yolunda büyük gayret gösteren her bir yol arkadaşımıza, teşkilatlarımızın her bir ferdine sevgi ve saygıyla teşekkür ediyoruz," dedi. Ayrıca, bu süreçte aramızdan ayrılanlara rahmet diledi.

Gelecek Hedefleri

Ömer Çelik, AK Parti'nin Cumhuriyet'i yeni ufuklara taşıyacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyüşünü sürdürdüğünü belirtti ve "Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda daha nice yıllar diliyoruz," dedi.