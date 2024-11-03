DOLAR
34,3 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
3.018,13 0%
BITCOIN
2.346.698,28 1,58%

Ömer Çelik, AK Parti'nin İktidara Gelişinin 22. Yılını Kutladı

Ömer Çelik, AK Parti'nin 22 yıllık iktidar sürecinde yapılan reform ve hizmetleri vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 12:01
Ömer Çelik, AK Parti'nin İktidara Gelişinin 22. Yılını Kutladı

Ömer Çelik'ten 22. Yıl Kutlaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin iktidara gelişinin 22. yıl dönümü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AK Parti'miz, geçtiğimiz 22 yılda Türkiye'ye her alanda çağ atlatacak devasa reformlara ve hizmetlere imza attı." şeklinde konuştu.

Türkiye Yüzyılı ve Yeni Başlangıç

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hedeflere ulaşma çabalarının başlangıcının 3 Kasım 2002 tarihinde millet tarafından atıldığını belirtti. "Bundan tam 22 yıl önce bugün, AK Parti'miz genel seçimlerde birinci çıkarak iktidara gelmesi, Türk siyasi hayatında yeni bir başlangıç oldu," dedi.

Sivil Siyaset ve Dönüşüm Süreci

AK Parti'nin, halkın taleplerini en geniş şekilde temsil eden bir çatı olduğunu vurgulayan Çelik, "Aziz Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı," ifadelerini kullandı.

Teşekkür ve Vefa

Çelik, teşkilat üyelerine ve millete teşekkür ederek, "Millete hizmet yolunda büyük gayret gösteren her bir yol arkadaşımıza, teşkilatlarımızın her bir ferdine sevgi ve saygıyla teşekkür ediyoruz," dedi. Ayrıca, bu süreçte aramızdan ayrılanlara rahmet diledi.

Gelecek Hedefleri

Ömer Çelik, AK Parti'nin Cumhuriyet'i yeni ufuklara taşıyacak Türkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyüşünü sürdürdüğünü belirtti ve "Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a milletimize hizmet yolunda daha nice yıllar diliyoruz," dedi.

İLGİLİ HABERLER

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakü'de Karabağ Zaferi İçin Koşu Düzenlendi
2
Erken Oy Kullanımında Rekor Kırıldı: 75 Milyondan Fazla Seçmen Oy Verdi
3
Hakan Fidan: Türkiye, Afrika'nın Uluslararası Sistemdeki Rolünü Destekliyor
4
İran'da ABD Büyükelçiliği Baskınının 45. Yıl Dönümünde Protesto Gösterisi
5
ABD, Güney Kore ve Japonya ile Ortak Hava Tatbikatı Gerçekleştirdi
6
Ömer Çelik, AK Parti'nin İktidara Gelişinin 22. Yılını Kutladı
7
Bolivya'da Silahlı Grup 200'den Fazla Askeri Rehin Aldı

Yeni emeklilik reformu 2025’te gelecek! Emeklilik yaşı yeniden belirleniyor

Akaryakıta yeni zam! Cepleri yakacak zam gece gece geldi

Asgari ücret zammında ATO detayı! Yüzde değerlendirmesi onaylandı

Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Ehliyeti olanlar dikkat! 15 TL yerine 1.220 TL ödeyebilirsiniz

Yapay zeka kullananlar dikkat! 30 güne vergi ödemesi geliyor

KPSS’den 60 alanlar memur olma kapısı! İstediğiniz kuruma başvurun hemen alacaklar

Herkes zam beklerken maaşlar düşecek! Yüzde 10 maaş kesilecek

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor