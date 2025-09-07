Ömer Çelik: CHP'de "Siyasi Navigasyon" Problemi, Özgür Özel'e Çağrı – Kocaeli Açıklaması

Ömer Çelik: CHP'de "Siyasi Navigasyon" Problemi

Kocaeli'de basın toplantısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Kocaeli'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini ve Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan eleştirilerini sürdürdü.

CHP yönetimine yönelik eleştiriler

Çelik, CHP yönetiminde ve Özgür Özel'de "çok ciddi bir siyasi navigasyon problemi" ve "çok ciddi bir siyasi pusula meselesi" olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Yani navigasyona herhangi bir şey yüklediğinde Cumhuriyet Halk Partisine söylemesi gereken sözü AK Parti'ye söylüyor. Aynaya bakarak yüzleşmesi gereken meselelerde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı hadsiz ifadeler kullanıyorlar."

Çelik, CHP'deki skandalların ve iç şikayetlerin ana muhalefet partisi tarafından yönetilmesi gereken konular olduğunu vurguladı. Partinin kendi içinden gelen rüşvet ve şantaj iddialarının yargı tarafından ele alındığını, şikayetlerin CHP içinden kaynaklandığını söyledi.

"Siz bütün bu gündemi önünüze alın ve diyebiliyor musunuz ki bunların hiçbiri söz konusu değildir, ben kefilim," diyen Çelik, bu sorumluluğun AK Parti'de olmadığını, çözümün CHP yönetiminde aranması gerektiğini ifade etti.

CHP'ye çağrı: "Mutfakta kimse yok" eleştirisi

Çelik, CHP yönetiminin zaafının partilileri ve Cumhuriyet Halk Partisine gönül veren vatandaşları incittiğini belirterek, "Bazen hani şöyle bir espri yapılır, umulmadık bir şey ortaya çıktığında 'Mutfakta biri mi var' derler. Cumhuriyet Halk Partisinde anlaşılıyor ki mutfakta hiç kimse yok. Herkes mutfağı terk etmiş. Kendi kendine yürüyen bir şey," dedi.

Gazze ve Filistin vurgusu

Gazze konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetini sorgulayanlara yönelik de konuşan Çelik, "Hiç kimse Filistinlilerin sesini kısamaz. Niye? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan var" ifadelerini kullandı. Çelik, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin davasının gür sesi olacağını vurguladı ve şunları ekledi:

"Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir devlet başkanı Filistin davasını 'milli davamız' olarak tanımlamıştır. O da Cumhurbaşkanı'mızdır."

Çelik, Özgür Özel'e basit bir test önerdiğini söyleyerek Gazze ve Filistin hassasiyetini sorgulamanın yanlış olduğunu belirtti ve Filistinli kardeşlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sahiplenmesini örnek gösterdi.

Teşkilat çalışmaları ve kapanış

Çelik, AK Parti teşkilatlarının vatandaşlarla buluşmaya devam ettiğini ve CHP'den gelen söylemlere cevap verecek vakitleri olmadığını söyledi. "AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 7 gün 24 saat esasına göre 'Terörsüz Türkiye' başta olmak üzere bütün konularda, Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği çerçevede vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz," dedi.

Basın toplantısına Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu ve Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus eşlik etti.