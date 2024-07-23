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Ömer Çelik'in MKYK Toplantısında Suriye ve Kürt Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısında Suriye ile görüşmeler ve Kürt vatandaşların eşitliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 18:47
Ömer Çelik'in MKYK Toplantısında Suriye ve Kürt Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Açıklamaları

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Suriye ile Görüşmeler Hakkında Bilgi Verdi

Çelik, Suriye ile yürütülen görüşmelere ilişkin, "İstihbarat kurumlarının olgunlaştırdığı dosya, siyasi bir dosya haline gelerek Dışişleri Bakanları arasında bir trafiğin başlamasını sağlayacak. Böylece Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları tarafından belirlenen çerçeve, Cumhurbaşkanı'mıza ve Suriye Devlet Başkanı'na sunulacak." şeklinde konuştu.

Kürt Vatandaşların Eşitliği Üzerine Değerlendirme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kürtlerle ilgili açıklamalarına da yanıt veren Çelik, bu yorumların tarihsel olarak geç kaldığını vurguladı. Çelik, "Kürt vatandaşları için eşitlik sağlama noktasında AK Parti, 2002 yılından itibaren önemli reformlar gerçekleştirdi. TRT'nin Kürtçe yayınları gibi pek çok alanda olumlu adımlar attık." dedi.

Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi

Çelik, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi çerçevesinde silah bırakma çağrısını yineleyerek, Cumhurbaşkanı'nın bu konuda güçlü bir irade ortaya koyduğunu ifade etti. "Türkiye, hem terörle mücadele hem de barış süreçleri açısından büyük adımlar attı." dedi.

Görüşme Takvimine Dair Bilgiler

Dışişleri Bakanlığı ile Suriye arasındaki görüşmeler ve dosyanın olgunlaşma süreci hakkında bilgiler veren Çelik, "İstihbarat kurumlarının bu konudaki çalışmaları devam ediyor. Dosya, kendi dinamikleri çerçevesinde olgunlaşmaya devam ediyor." açıklamalarında bulundu.

Sonuç olarak, Türkiye'nin demokratik reform sürecinin devam ettiğini, vatandaşların eşit hak ve özgürlüklere sahip olması için çabaların sürdüğünü belirtti.

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