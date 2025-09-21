Ömer Çelik: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni Tanıması 'Anlamlı ve Güçlü Cevap'

Ömer Çelik, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanımasını 'anlamlı ve güçlü bir cevap' olarak değerlendirdi; Filistin'in Doğu Kudüs başkentli devlet statüsü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 19:42
Ömer Çelik: İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni Tanıması 'Anlamlı ve Güçlü Cevap'

Ömer Çelik'ten İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Tanımasına İlişkin Açıklama

AK Parti Sözcüsü Çelik'in Değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda görüşlerini paylaştı.

"İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin Devleti'ni tanıması soykırım şebekesine verilmiş anlamlı ve güçlü bir cevaptır."

Çelik açıklamasında, "Filistin Devleti'nin daha çok ülke tarafından tanınması, sokaklarda insanlık değerlerine sahip çıkan dünyanın her yerindeki asil insanların sesinin duyulmasıdır. İnsanlık ittifakı ateşkesin sağlanması ve soykırım şebekesinin yargılanması hedeflerine ulaşmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti, artık sadece siyasi bir konu değil, insanlık değerlerinin başlığıdır."

Çelik, açıklamasını "Filistin davasının en gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma, bir kere daha insanlık ittifakının sesi olacaktır." sözleriyle tamamladı.

