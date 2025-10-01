Ömer Çelik: İsrail'in Sumud Filosu'na Saldırısı 'Tüm İnsanlığa Düşmanlıktır'

AK Parti Sözcüsü'nden sert tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Sumud Filosu'nun insanlık ittifakının mazlum Gazze halkına uzanmaya çalışan en asil ellerinden biri olduğunu vurguladı.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesi, Gazze halkına açlığı bir katliam biçimi olarak dayatmaktadır. Sumud Filosu'nun mensupları insanlık adına bu katliama karşı çıkmıştır. Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Sumud Filosu'na saldırısı, tüm insanlığa düşmanlıktır. Sumud Filosu'na dönük müdahale düşmanca ve barbarcadır. Tüm dünyanın bu barbarca müdahale karşısında tek ses olarak hareket etmesi gerekir. Sumud Filosu insanlık demektir."

Çelik, saldırıyı "düşmanca ve barbarca" olarak nitelendirirken, uluslararası toplumun birlik olması çağrısını yineledi.