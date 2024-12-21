Ömer Çelik: 'Osmaniye, Vatan ve Millet için her zaman yanımızda!'

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Osmaniye'de Güçlü Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da yer aldı.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selamlarını ileterek başlayan Çelik, Osmaniye'nin vatan, millet ve devlet denildiğinde her zaman öne çıktığını ifade etti. Çelik, "Ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin, hangi provokasyonla karşı karşıya kalırsak kalalım, netice itibarıyla bütün Türkiye, ümmetin duası Cumhurbaşkanı'mızın arkasında ama bir şeyi biliyoruz herkesten önce Osmaniye var arkamızda" dedi.

Geleceğe Dair Umut Verici Mesajlar

Çelik, ülkenin geleceğini karartmak isteyenlerin etkisine kapılmamaları gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin geleceğinin dünden daha aydınlık olduğuna dikkat çeken Çelik, "Hiç kuşkunuz olmasın AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bundan sonrasında da Cumhurbaşkanı'mızla sonuna kadar yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ömer Çelik, karşılarındaki muhalefetin tutumlarına da değinerek, “Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin menfaatlerini savunurken, bazıları Esad'ı savundu. Bugün Suriye halkı bir devrim yaptı. Esad'ı çöplüğe gönderdi" ifadelerini kullandı.

Bu birlik ve beraberliğin korunması gerektiğine dikkat çeken Çelik, Türkiye'nin dimdik ayakta olduğunun altını çizdi. "Türkiye'nin geleceği sizin imzalarınızla gerçekleşiyor" diyen Çelik, ana kademe, gençlik ve kadın kollarının önemine vurgu yaptı.

Son olarak, Çelik, "Ana kadememiz, gençlik ve kadın kollarımızla birlikte inandığımız yolda yürümeye, hep beraber bu hikayenin yeni başarılarını yazmaya devam edeceğiz" diyerek, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi, Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, partililer ilgi gösterdi.

AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi, Tosyalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, partililer ilgi gösterdi.