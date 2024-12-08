Ömer Çelik: Suriye'de Kapsayıcı Yönetim İstiyoruz

Ömer Çelik'ten Suriye Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'de kapsayıcı bir yönetim modelinin gerekliliğini vurgulayarak, "Bütün mezheplerin, grupların, din ve etnik düzeyde her Suriyelinin onurlu bir şekilde yaşadığı bir yönetim modeli Suriye'nin geleceğini belirlemelidir." dedi.

Aydın İl Gençlik Kongresi'nde Konuştu

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Aydın İl Gençlik Kongresi'nde konuşan Çelik, Türkiye'nin uluslararası alanda Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti. "Suriye Suriyelilerindir. Buraya dış güçler karışmamalıdır" dedi.

Yeni Bir Yönetim Modeli

Çelik, Suriye’deki yeni gerçeklik hakkında düşüncelerini dile getirerek, "Suriye halkının iradesine dayanan kapsayıcı bir yönetim modeli oluşmasını arzuluyoruz. Geçmişteki acıların tekrarlanmaması önemlidir." diye konuştu.

Suriyelilere Destek Vurgusu

Suriyeli mültecilere dair faşizan söylemlerle ilgili ise konuşan Çelik, "Cumhurbaşkanımız, partimiz ve Cumhur İttifakımız, bu kardeşlerimize insani değerlerle sahip çıkmaktadır. Bir gün onurlu biçimde ülkelerine döneceklerdir." ifadelerini kullandı.

Sığınmacılar Üzerindeki Politikalar

Sığınmacılar konusunun sıkça siyasi gündeme geldiğini hatırlatan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşlik hukukundan ödün vermediğini ifade etti. "Suriye’nin hiçbir yerinde terör örgütü görmek istemiyoruz." dedi.

Türkiye'nin Rolü

Çelik, Türkiye'nin Suriye'deki barışın ve özgürlüğün sağlanmasında önemli bir dost olduğunu belirtti. 'Orada petrol veya doğalgaz kaynakları görmüyoruz, insanları ve kardeşlerimizi görüyoruz' dedi.

Eleştiriye Yanıt

Suriye'deki durumu anlayamayan CHP'yi eleştiren Çelik, onların kendi partileri içinde bile ne olup bittiğini anlamakta zorlandıklarını belirtti.

Kongre ve Yeni Başkan

Kongreye katılan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, Türkiye'yi her alanda ileriye taşıdıklarını ifade ederek, Ömür Özipek başkanlığında tek listeyle seçimin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Programa AK Parti Aydın milletvekilleri ve diğer parti yetkilileri de katıldı.