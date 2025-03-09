Ömer Çelik: Suriye'deki Saldırılar Terörist Eylemdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek, Lazkiye'deki saldırıları terörist eylem olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 17:59
Ömer Çelik: Suriye'deki Saldırılar Terörist Eylemdir

Ömer Çelik: Suriye'deki Saldırılar Terörist Eylemdir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen basın toplantısında, Suriye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Lazkiye'de gerçekleşen saldırıların Suriye'nin birliğine yönelik bir terörist eylem olduğunu ifade etti.

Çelik, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini belirterek, "Lazkiye'de son olarak ortaya çıkan ve Suriye güvenlik güçlerine dönük saldırının, Suriye'nin birliğine, dirliğine dönük bir terörist saldırı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Baas Rejiminin Katliamlarına Dikkat Çekti

Çelik, Baas rejiminin katliamlarının uluslararası topluma daha çok duyurulmasında Türkiye'nin kararlılığının önemine vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarının uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığını kaydetti.

Çelik, Suriye'de kapsayıcı bir yönetim anlayışının ortaya çıkması gerektiğini belirterek, "Suriye tüm Suriyelilerindir" ifadesiyle, her etnik grubun haklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Provokasyonlara Dikkat Edilmesi Gerekiyor

Ömer Çelik, yaşanan olayların ardından ortaya çıkan provokasyonlara da dikkat çekerek, bu durumun ülke içindeki mezhepçi eylemlerle ilişkilendirilmesine karşı olduklarını vurguladı. "Bunun arkasındaki odağın ne olabileceğini hemen tespit ettik. Türkiye Cumhuriyeti kurumları sahadaki her gelişmeye hakimdir" dedi.

Çelik, terörist eylemlerle ilgili kullanılan dilin önemine değinerek, "Bu bir Nusayri isyanıdır" gibi ifadelerin son derece yanlı olduğunu belirtti. Tüm etnik ve dini grupların bir arada anılması gerektiğini ifade etti.

Terör ile Etnik ve Dini Grupları Ayırmak Gerekir

Ömer Çelik, teröristlerin mezhebine bakılmaksızın sadece eylemlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. "Terörist, teröristtir. Bunun mezhebi, meşrebi, herhangi bir şekilde dini etiketi olmaz" diyerek, toplumsal barışı sağlamak için ortak bir dilin önemine dikkat çekti.

Çelik, "Mazlumu savunmak için onun mezhebine, meşrebine bakmamalıyız. Zalim de zalimdir. Kim olursa olsun, zalime karşı çıkmalıyız" dedi. Bu tarz etiketlemelerin bölgedeki barışa zarar verdiğini söyledi.

Sonuç olarak, Ömer Çelik, Suriye'nin milli birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak adına Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığı'nda...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığı'nda...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamada bulundu.

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