Ömer Çelik: Suriye'deki Sivillerin Korunması İçin Hassasiyet Göstereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, asimetrik grupların ve güvenlik güçleri içerisinde kontrolsüz eylemlerin sivillere zarar verme potansiyeli taşıdığını belirterek, 'Bu tür aşırı eylemleri gerçekleştirenlerin mutlaka cezalandırılacağına inanıyoruz' dedi.

Eleştiriler ve İnsani Hassasiyet

Çelik, muhalefetin hükümete yönelik eleştirilerine de değinerek, insani hassasiyetlerin her zaman saygıyla karşılandığına dikkat çekti. Ancak, sivil kayıplarla ilgili bir takım eleştirilerin mezhepsel referanslarla yapılmasının yanlış olduğunu savundu. 'Hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz. Sünni de Alevi de bizim canımız' diyen Çelik, Türkiye'nin etnik ve mezhepsel ayrımcılığa karşı bir kardeşlik siyaseti güttüğünü ifade etti.

Emperyalist Projeler ve Bölgesel Barış

Bölgedeki emperyalist projelere de değinen Çelik, bu tür müdahalelerin bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını ve bu yüzden diyalog kanallarının korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Suriye yönetiminin terörle mücadele çerçevesinde sivillere olan hassasiyetinin önemine vurgu yaptı.

Provokasyonlar ve Duyarlılık

Çelik, bazı kişilerin uluslararası müdahaleleri talep ettiğini ve bu durumun provokasyon olduğunu belirtirken, 'Kürtler ya da Aleviler üzerinden yapılan çağrılar siyasi cehaletten başka bir şey değildir' dedi. Türkiye’nin içindeki kışkırtmalara müsaade etmeyeceklerini de vurguladı.

Birlik Ve Dayanışma Mesajı

Ömer Çelik, 'Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti' diyerek birlik mesajı verdi. Türkiye'nin kardeşlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğini belirten Çelik, Suriye'deki tüm etnik ve mezhepsel grupların korunmasının sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için önemli olduğunu ifade etti.