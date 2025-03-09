Ömer Çelik: Suriye'deki Sivillerin Korunması İçin Hassasiyet Göstereceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da yaptığı açıklamada Suriye'de sivillere yönelik hassasiyetin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:50
Ömer Çelik: Suriye'deki Sivillerin Korunması İçin Hassasiyet Göstereceğiz

Ömer Çelik: Suriye'deki Sivillerin Korunması İçin Hassasiyet Göstereceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki olaylarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, asimetrik grupların ve güvenlik güçleri içerisinde kontrolsüz eylemlerin sivillere zarar verme potansiyeli taşıdığını belirterek, 'Bu tür aşırı eylemleri gerçekleştirenlerin mutlaka cezalandırılacağına inanıyoruz' dedi.

Eleştiriler ve İnsani Hassasiyet

Çelik, muhalefetin hükümete yönelik eleştirilerine de değinerek, insani hassasiyetlerin her zaman saygıyla karşılandığına dikkat çekti. Ancak, sivil kayıplarla ilgili bir takım eleştirilerin mezhepsel referanslarla yapılmasının yanlış olduğunu savundu. 'Hiçbir sivilin hedef alınmasını meşru görmeyiz. Sünni de Alevi de bizim canımız' diyen Çelik, Türkiye'nin etnik ve mezhepsel ayrımcılığa karşı bir kardeşlik siyaseti güttüğünü ifade etti.

Emperyalist Projeler ve Bölgesel Barış

Bölgedeki emperyalist projelere de değinen Çelik, bu tür müdahalelerin bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını ve bu yüzden diyalog kanallarının korunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Suriye yönetiminin terörle mücadele çerçevesinde sivillere olan hassasiyetinin önemine vurgu yaptı.

Provokasyonlar ve Duyarlılık

Çelik, bazı kişilerin uluslararası müdahaleleri talep ettiğini ve bu durumun provokasyon olduğunu belirtirken, 'Kürtler ya da Aleviler üzerinden yapılan çağrılar siyasi cehaletten başka bir şey değildir' dedi. Türkiye’nin içindeki kışkırtmalara müsaade etmeyeceklerini de vurguladı.

Birlik Ve Dayanışma Mesajı

Ömer Çelik, 'Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti' diyerek birlik mesajı verdi. Türkiye'nin kardeşlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğini belirten Çelik, Suriye'deki tüm etnik ve mezhepsel grupların korunmasının sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için önemli olduğunu ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı
2
10 Mart 2025 Gündem Özeti: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri
3
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
4
Bursa'da Motosiklet Kazası: 30 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Lazkiye'deki Kilise Liderlerinden Suriyeli Siviller Açıklaması
6
MÜSİAD Azerbaycan, Şabran'da İftar Programı Düzenledi
7
Ömer Çelik Adana'da Gençlik Sofrası İftar Programına Katıldı

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri