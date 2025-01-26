Ömer Çelik'ten Adana'da Kadın Kolları Kongresi'nde Çok Önemli Açıklamalar

Ömer Çelik'ten Önemli Mesajlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde önemli açıklamalar yaptı. Çelik, Bolu'daki otel yangını ve Konya'da çöken bina ile ilgili, "Bu olayların sebeplerinin ve faillerinin bulunması için en güçlü iradeyle araştırmalar yapacağız" dedi.

Adanalı Kadınların Mesajı

Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, salonda bulunan iki kadının "Arkandayız kale gibi, seviyoruz deli gibi Reis" pankartını işaret eden Çelik, Adanalı kadınların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan bağlılıklarını dile getirdi. Çelik, "Adanalılar normal şekilde sevemez ancak deli gibi severler" şeklinde konuşarak kadınların destek mesajını diğer katılımcılarla paylaştı.

Kadınların Siyasetteki Yeri

AK Parti Kadın Kolları'nın ülkenin büyümesi için önemli bir rol oynadığını vurgulayan Çelik, "Siyasette azimli olmayı Saimbeyli'deki Fatma Hanım'dan öğrendik. Demokrasi mücadelesinin özünü kadınlarımız oluşturuyor" şeklinde ifade etti.

Şeffaf Araştırma Taahhüdü

Bolu'da yaşanan yangın ve Konya'daki çökme olaylarına ilişkin taziyelerde bulunan Çelik, kaybedilen canların acısının kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. "Bu olayların sebeplerinin ve faillerinin belirlenmesi için gereken her türlü iradeyi ortaya koyacağız" diye ekledi.

Kongre Katılımcıları

Kongreye, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru ve Faruk Aytek, Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ile AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı katılım gösterdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Adana İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu.