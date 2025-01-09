Ömer Çelik'ten Ahmet İyimaya İçin Taziye Mesajı

Ömer Çelik'ten Taziye Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya için duygusal bir taziye mesajı yayınladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu kaybın kendileri için büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu belirtti.

Başsağlığı Dilekleri

Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Çok üzgünüz. Acımız çok büyük. Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun."