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Ömer Çelik'ten Anlamlı Öğretmenler Günü Mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin hayatımızdaki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 12:05
Ömer Çelik'ten Anlamlı Öğretmenler Günü Mesajı

Çelik'ten Öğretmenler Günü Kutlaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü coşkuyla kutladı. Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, öğretmenlerin hayatın gerçek sanatkarları olduğuna dikkat çekti.

Şükran Dolu Sözler

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Her birimizin hayatında bıraktıkları izler, hayatımız boyunca tükenmeyen rehberlikleri için şükranlarımızı sunarız." Bu anlamlı sözleriyle, öğretmenlerin toplum üzerindeki etkisini ve önemini bir kez daha vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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