Ömer Çelik'ten CHP'nin 'Mavi Vatan' Eleştirisine Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sert Açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li milletvekilinin "Mavi Vatan" hakkında yaptığı eleştirileri sert bir dille yanıtladı.

CHP'nin Yaklaşımını Eleştirdi

Çelik, Namık Tan'ın "Mavi Vatan" tanımlamasını "masal" olarak nitelendirmesinin kabul edilemez bir tutum olduğunu ifade ederek, "Bu açıklama, Türkiye'nin milli politikasına karşı Yunanistan’ın sözde tezlerine destek veren bir yaklaşım sergilemektedir" dedi.

Mavi Vatan'ın Önemi

Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen bir yaklaşım şimdi yerini 'masal' diyen bir başka yaklaşım almış gibi görünüyor. Bu durum, Türkiye’ye karşı başka ülkelerce dile getirilen sözde tezlere sahiplenme anlamına geliyor ve siyasi savrulma ile sorumsuzluğu işaret ediyor. Mavi Vatanımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır."