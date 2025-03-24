Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiri: 'Siyasetsizliğin Bedeli Aşırılıkla Ödeniyor'

Ömer Çelik'ten Gedik Açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP yönetimini sert bir şekilde eleştirerek, "CHP yönetimi demokratik siyaset ve demokratik tutum konusunda yine sınıfta kalmıştır. Siyasi hayatımız için en temel sorun, CHP'nin siyasetsizliğidir," şeklinde konuştu.

''Marjinal Siyasetin Dili''

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, CHP yöneticilerinin günlerdir köklü bir partinin dilini değil, marjinal bir siyasetin ilkel dilini kullandığını ifade etti. Ayrıca, demokratik protestonun bir hak olduğunu ancak CHP'nin kullandığı dilin bunu yansıtmadığını vurguladı.

Yanıt Vermedikleri İddialar

Ömer Çelik, CHP yönetiminin gündemdeki iddialara açık ve net bir dille cevap veremediğini belirterek, "Bu iddialar aylar öncesinden bizzat CHP'li bazı isimler tarafından bazı CHP'li belediyelerle ilgili gündeme getirildi. İlk olarak CHP'li siyasetçiler arasında başlayan bu yolsuzluk tartışmaları karşısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimi suskun kaldı." dedi.

Gençleri Sokağa Çağırmak

Çelik, CHP'nin kendi siyasi yetersizliklerini ve sorumsuzluklarını kapatmak için gençleri sokağa çağırıp demokratik protesto hakkını istismar ettiğini savundu. Bu bağlamda, CHP yönetiminin üzerine düşenin kamuoyu önüne çıkıp CHP'li bazı siyasetçilerin iddialarına net cevaplar vermek olduğunu belirtti.

Sonuç

Ömer Çelik, CHP'nin bu tavrı ile hem demokratik siyasete zarar verdiğini hem de kendi iç kavgalarını bastırmaya çalıştığını belirtti.