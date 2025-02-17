Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Siyasetsizleşme Tarihi'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'deki hizipler arası rekabeti eleştirerek, bu yarışın beyhude olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 18:00
Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler: 'Siyasetsizleşme Tarihi'

Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP içindeki farklı hiziplerin başında bulunan siyasetçilerin arasındaki sertleşen rekabetle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Çelik, "CHP'deki farklı hiziplerin başındaki siyasetçiler arasında giderek sertleşen bir yarış olduğunu görüyoruz. Bu kendilerini ilgilendirir. Lakin bu yarışı Cumhurbaşkanımızı, AK Parti'mizi ve Cumhur İttifakı'mızı hedef alarak sürdürme gayretleri beyhudedir." dedi.

Hizipçi Siyasetin Eleştirisi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP'deki yarışın doğasının dışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik olmasının yanlış olduğunun altını çizen Çelik, "Bu hizipçi siyasetin temsilcilerinin Cumhurbaşkanımız tarafından muhatap alınmak için siyasal manipülasyon ve yalan siyaseti diyebileceğimiz bir sürü gayrimeşru yönteme başvurduğunu görüyoruz. Bunlar siyaset üretme yöntemleri değil, siyasetsizlik biçimleridir ve bunların Cumhurbaşkanımızın gündemi içinde bir saniyelik bile yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeyi Türkiye Yüzyılı hedeflerine taşırken gerçekleştirdiği siyasetin, dünya siyasetinde önemli liderler için bile ilham kaynağı olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP içindeki hizip yarışlarının siyasetsizleşme tarihinin bir parçasından öteye gitmediğini vurguladı.

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