Ömer Çelik'ten CHP'ye Sert Tepki: Siyasi Zaaflarını Hakaretlerle Kapatmaya Çalışıyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminin siyasi zaaflarını gizlemek için AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik hakaretamiz bir dil kullandığını ifade etti.

Siyasi Zaafların Açığı Kapatılamaz

Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediyelerin SGK'ye borçları üzerine sarf ettiği “namussuzca verilen siyasi talimat” ifadesine dair, “Bu kullandığı kelimeleri kendilerine aynen iade ediyoruz.” yanıtını verdi. Ayrıca, partisinin bu duruma gerekli siyasi yanıtı vereceğini belirtti.

Kamu Düzeni Vurgusu

Türkiye'de bir kamu otoritesinin varlığına dikkat çeken Çelik, “Denetim herkes için geçerlidir. Durduğumuz yer, her şeyin açıklıkla ortaya çıkmasıdır.” dedi. Sözlerine devam eden Çelik, “Belediyenin ürettiği hizmet de vatandaşın hakkıdır, SGK'nın yaptığı hizmet de vatandaşın hakkıdır.” ifadelerini kullandı.

ABD Seçimlerine Değerlendirme

Çelik, ABD'de yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla kabine üyelerinin bir yol haritası hazırlayacağını aktardı. Ayrıca, tecrübeleri doğrultusunda kabine üyelerinin geçmişi üzerinden değerlendirme yapmanın her zaman doğru olmayabileceğini ifade etti.

Filistin Davasına Destek

Filistin ile ilgili görüşmelerde ise Çelik, Türkiye'nin barışçıl bir çerçevede her zaman Filistin davasının yanında olacağını vurguladı. “Dolayısıyla Türkiye, Filistin davasının yanında olmaya devam edecektir.” dedi. Netanyahu hükümetinin müzakerelere yanaşmadığını da belirten Çelik, burada ilk adımın ateşkes ilan edilmesi olduğunu vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Hazır

Son olarak, sınır ötesi harekatı için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sürekli tetikte olduğunu belirten Çelik, “İhtiyaç duyulduğu, talimat verildiği anda Türk Silahlı Kuvvetleri kara harekatına başlayacak konumdadır.” şeklinde konuştu. Sınırlarının korumasının önemine vurgu yapan Çelik, 30 kilometre derinlikte bir yapılanmanın varlığını tehdit olarak gördüklerini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.