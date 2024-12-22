Ömer Çelik'ten Deniz Yücel'e Sert Tepki: 'Çirkin Bir Dil Kullanıyor!'

Ömer Çelik'ten Deniz Yücel'e Sert Tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'in kullandığı dil hakkında sert eleştirilerde bulundu. Çelik, yapmış olduğu açıklamada, "CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kullandığı sözde siyasi dil, tarihimizde Yassıada ve 28 Şubat zihniyetinin kullandığı dilden bile daha çirkin bir dildir." dedi.

Deniz Yücel'in İfadeleri Eleştirildi

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yücel'in ifadelerine yanıt vererek, "Cumhurbaşkanımıza karşı kullandığı dili, çeşitli ülkelerdeki Baas Partisi sözcülerinden çok duyduk." şeklinde ifadeler kullandı.

Ayrıca, "En temel siyasi meselelerde alfabe düzeyinde bile bilgisi olmayan birisi, klavye başında yalnızca Yassıada ve Baas zihniyetinin tercümanlığını yapıyor. Kendisi, küresel güçlerin politikalarına hizmet eden bir tavır içindedir." diyen Çelik, Yücel’e yönelik eleştirisini sürdürdü.

Türk Siyasi Tarihine Dikkat Çekildi

Çelik, CHP'nin tarihsel gerçeklerle yüzleşmesini beklediğini belirterek, "Çok partili hayata geçtiğimizden beri, millete yapılan her şeyi Yassıada zihniyetiyle boğmaya çalışan faşist uygulamalarıyla yüzleşmeliler." ifadesini kullandı. Ayrıca, CHP'ye gönül veren vatandaşların milli duruşlarının aksine hareket ettiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mücadelesi Vurgulandı

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık adına tarihin doğru tarafında durma liderliğine dikkat çekerek, onun mücadelesinin 28 Şubat ve Baas zihniyetine karşı önemli bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Çelik, son zamanlarda yürütülen barış arabuluculuk çabalarına da dikkat çekerek, "Ana muhalefet partisi adına Baas dili kullananları kendi karanlık dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz." dedi.

Ayrıca, Çelik, bu zihniyetle mücadele etmenin millet ve demokrasi adına bir borç olduğunu ifade etti.