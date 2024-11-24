Ömer Çelik'ten Erken Seçim Açıklamaları: 'Gündemde Böyle Bir Durum Yok'

Ömer Çelik'ten Erken Seçim Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partisinin Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçim tartışmalarına yanıt verdi.

Muhalefetin Yanılgısı

Çelik, muhalefetin seçimlerde sürekli yenilgi yaşamasına rağmen, kendi iç karışıklıklarını örtbas etmek amacıyla erken seçim çağrısı yaptığına dikkat çekerek, "Kuşkusuz bugün bir seçim olsa yine aynı yenilgiyi tadacaklar. Ancak, Türkiye'nin gündeminde bir erken seçim söz konusu değildir." dedi.

Öğretmenler Günü Kutlaması

Öğretmenler Günü'nü kutlayan Çelik, şehit öğretmenler için rahmet diledi. Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Çelik, eğitimcilerin gelecek nesilleri en iyi şekilde hazırlamak için sorumluluklarını hatırlattı.

Toplumsal Değerler ve Siyasi Kararlılık

Çelik, siyasi faaliyetlerinin yanı sıra toplumsal değerlerin korunması konusunda da kararlı olduklarını belirterek, "Aile yapımız, toplumsal değerlerimiz, siyasi geleneklerimiz ve millet dokumuz üzerinde yapılan saldırılara karşı çıkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan'a Yönelik Taarruzlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bazı yabancı basın organlarında yayınlanan olumsuz ifadeleri eleştiren Çelik, "Cumhurbaşkanımız şer şebekelerine teslim olmadığı için 'diktatör' deniliyor. Türkiye'yi diz çöktürmek isteyenlere karşı direndiği için bu suçlamaları alıyor." şeklinde konuştu.

Hedefler ve Gelecek Vizyonu

Çelik, Türkiye'nin geleceği için kararlı bir duruş sergileyeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ortaya koyduğu hedeflere ulaşmak için güçlü projeleri gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki dönemde bu hedeflere ulaşmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Toplantıya Katılan İsimler

Programda, AK Parti Adana milletvekilleri Faruk Aytek, Abdullah Doğru, Sunay Karamık ve İl Başkanı Ozan Gülaçtı da yer aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (önde sol 5), partisinin Adana Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (önde sol 5), partisinin Adana Seyhan 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.