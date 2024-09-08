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Ömer Çelik'ten Gündeme Dair Açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve birçok konuya dair değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 01:07
Ömer Çelik'ten Gündeme Dair Açıklamalar

Ömer Çelik Canlı Yayında Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Habertürk'te katıldığı canlı yayında çeşitli konulara dair önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel'in yaptığı Atatürk ile ilgili açıklamaları eleştiren Çelik, "Bu yanlış bir açıklama. Bu çocuklar Atatürk dediği için bu soruşturma açılmıyor, bu disiplinsizlik unsurlarının tespit edilmesi için bu soruşturma yapılıyor." dedi.

Askeri Disiplin Vurgusu

Çelik, Kara Harp Okulu Diploma Alma Töreni'nde yaşanan tartışmalara ilişkin, "Askerlik bir meslekten çok bir hayat tarzıdır. %100 disiplin gerektiren bir konuda düzenleme yapılmalıdır." ifadesini kullandı. Ayrıca, bu tür eleştirilerin askeri bürokrasiye yönelik olmasının yanlış olduğunu vurguladı.

Erken Seçim Tartışmaları

CHP Genel Başkanı Özel'in 2025 yılındaki erken seçim üzerine yaptığı çağrılara yanıt veren Çelik, "Bizim açımızdan bir erken seçim tartışması yoktur. Seçim, vatandaşın iradesine saygı gösterilerek yapılmalıdır." diye belirtti.

Yeni Anayasa Çalışmaları

Yeni anayasa çalışmaları hakkında konuşan Çelik, "Anayasa, gelecek nesillere borcumuzdur. Türkiye'nin geleceği için tüm siyasi partilerin bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor." dedi.

İnsan Hakları Aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi'nin Ölümü

İsrail'in Batı Şeria'da öldürdüğü insan hakları aktivisti Ayşenur Ezgi Eygi konusuna da değinen Çelik, "Türk yargısı bu konuda adım atmalı. Cumhurbaşkanımız da aileyle görüştü ve başsağlığı diledi." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Mısır ve Türkiye Arasındaki İlişkiler

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ilişkilerin önemine dikkat çeken Çelik, "Türkiye ve Mısır'ın ortak politikalar geliştirmesi, bölgenin geleceği için hayati öneme sahip." dedi.

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