Ömer Çelik'ten Hacı Bektaş-ı Veli'nin 754. Yılı Anma Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü'nden paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 754. yılı dolayısıyla sosyal medya üzerinden anma mesajı yayımladı.

Çelik, paylaşımında "Hacı Bektaş-ı Veli'nin rehberliği ve hayatlarımıza tuttuğu ışık, tüm insanlığa yol göstermeye devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, Next Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük manevi rehberlerimizden Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün 754'üncü yıl dönümünde hürmetle ve rahmetle yad ediyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli'nin rehberliği ve hayatlarımıza tuttuğu ışık, tüm insanlığa yol göstermeye devam etmektedir."