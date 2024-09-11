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Ömer Çelik'ten İmam Hatipler ve Harbiyelerle İlgili Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harbiye ve imam hatiplerin karşı karşıya getirilmesinin provokatif bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:56
Ömer Çelik'ten İmam Hatipler ve Harbiyelerle İlgili Açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Basın Toplantısı Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Çelik, Harbiye ve imam hatiplerin, Türk milletinin değerleri olduğunu belirterek, bu iki kurumun birbiriyle karşı karşıya getirilmesinin son derece haksızlık olduğunu ifade etti.

Provokatif Yaklaşım

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tavrını eleştirerek, "Harbiye ve imam hatipleri karşı karşıya getirme anlayışı son derece provokatif bir yaklaşımdır" dedi. Bu tür söylemlerin, Cumhurbaşkanına karşı yapılan sorumsuz bir siyaset anlayışının örneği olduğunu vurgulayan Çelik, "Devletin başı olarak, Cumhurbaşkanımız her ortamda devlet meseleleriyle ilgili değerlendirme yapabilir" ifadelerini kullandı.

İki Yüzlülük Eleştirisi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili olarak da konuşan Çelik, Cumhurbaşkanı'nın adli süreç hakkında hassasiyetle durduğunu ifade etti. Acının paylaşılması gerektiğini belirten Çelik, bazı kesimlerin siyasi çıkara dönüştürdüğünü eleştirerek, "Narin hepimizin kızı, yüreği olmuştur" dedi.

Çelik, bu konuların siyasi istismar aracı olarak kullanılmasının son derece yanlıştan başka bir şey olmadığını kaydetti.

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