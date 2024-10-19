Ömer Çelik'ten İsrail'e Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı'na Tepki Gösterdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana'daki ilçe kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım hakkında şunları kaydetti:

"Katz, bir katildir, Nazi'dir, cinayet şebekesinin üyesidir, canidir, soykırım şebekesinin tetikçisidir." Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insanlık değerlerini savunduğuna dikkat çekerek, insanlık cephesinin sonunda kazanacağını vurguladı.

Kongrelerin Önemi

Çelik, Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'nin, demokrasi bayramları olarak kabul edildiğini ifade etti. Türkiye'nin karanlık günlerden aydınlığa çıkmasında Erdoğan'ın liderliğinin önemli bir rol oynadığını belirtti.

Gündemdeki Sorunlar

Çelik, dünya genelindeki çatışmalara da değinerek, "Rusya-Ukrayna Savaşı ve Gazze'deki olaylar, Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya koyuyor." dedi. Akdeniz ve Karadeniz'deki askeri varlıklara dikkat çekerek Türkiye'nin istikrar adresi olduğunu vurguladı.

İsrail’in Zulmü ve Erdoğan’ın Mücadelesi

Çelik, dünya genelinde Gazze'deki cinayetlere dikkat çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığını yineleyerek, "Zalimlerle mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Ayrıca, Erdoğan'ın muhalefetle ilgili söylemlerini eleştirerek, birliği koruma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı'nın Kırmızı Çizgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının çöp kutusuna atılması olayına da değinen Çelik, "Cumhurbaşkanı’mız bizim kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı ve bu durumun kabul edilemeyeceğini belirtti.

Adana'daki Yenidoğan Çetesi Soruşturması

Son olarak İstanbul'daki 'yenidoğan çetesi' soruşturmasına işaret eden Çelik, Adalet, İçişleri ve Sağlık Bakanlıkları'nın bu konuyu yakından takip ettiğini ifade etti. Çelik, cinayet şebekesi ile ilgili mücadelelerinin süreceğini açıkça belirtti.

Çelik, konuşmasının ardından kendisine takdim edilen Erdoğan'ın portresini kongreye katılan bir vatandaşa hediye etti. Kongrede ayrıca AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanı Ozan Gülaçtı da yer aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, burada partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, burada partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, burada partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, burada partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, burada partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, burada partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, burada partililerle bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Asım Savaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sarıçam 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Çelik, burada partililerle bir araya geldi.