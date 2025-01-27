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Ömer Çelik'ten Kartalkaya Yangını ve Filistin Açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kartalkaya yangını ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 19:51
Ömer Çelik'ten Kartalkaya Yangını ve Filistin Açıklamaları

Yangının Sorumluları Cezalarını Alacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kartalkaya'daki yangınla ilgili olarak, "Ne olursa olsun ve nereye uzanırsa uzansın sorumlular mutlaka cezalarını alacaklar. Bunda hiçbir tereddüt yok." dedi. Çelik, Kartalkaya'daki yangını kapsamlı bir şekilde ele alacaklarını belirtti.

Gazze'de Kalıcı Ateşkes Arzusu

Çelik, Gazze'deki geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesi gerektiğini vurguladı; soykırım faaliyetlerinin daha fazla sürmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, "Filistin toprakları, Filistin halkının öz vatanıdır. Burada yaşamaya herkes kadar hakları vardır" diye konuştu.

Basın Açıklamaları ve Tehditler

Çelik, bazı basın yayın organlarında yer alan "Bazı ülkeler, Filistinlileri Gazze'den başka Arap ülkelerine göndermek istiyor" haberlerinin asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Filistin halkının mücadelesinin sembollerinden olan Hamas liderleri Ismail Henniye ve Yahya Sinvar hakkında, Türkiye'nin her zaman Gazze halkının yanında olacağını ifade etti.

Suriye’ye Destek ve Kapsayıcı Yönetim

Çelik, Suriye konusunda da Türkiye'nin, halkın ve yönetimin yanında olduğunu belirtti. Yanlış yönlendirmelere dikkat çeken Çelik, Suriye'nin etnik gruplarının bir arada yaşaması için bir yönetim modeli ortaya koyulduğunu söyledi.

Kartalkaya Yangını Raporu Üzerine Açıklama

Bir gazetecinin Kartalkaya'daki yangın sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in raporunu sorması üzerine Çelik, bu raporun yargıya sunulmamış bir rapor olduğunu belirtti. "O bilirkişi heyeti, konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirecektir. Sorumlular mutlaka cezalarını alacak." dedi.

YPG/PYD/PKK ile İlgili Açıklamalar

Çelik, terör örgütlerinin bölgedeki kaostan yararlandığını ifade ederek, "Baas rejiminden kalan tek artık YPG/PYD'dir. Bu yapı, Baas döneminden kalan son izdir" dedi. Devletin sert güç unsurlarının terörle mücadelede üstünlük sağladığını ifade etti.

Şehit Ailelerine Saygı

Çelik, şehit ailelerine saygının sınanamayacağını belirterek, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak, şehit ailelerini incitecek bir adım atmayacaklarını vurguladı.

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