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Ömer Çelik'ten Miraç Kandili Mesajı: Gazze Halkına Vurgu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Miraç Kandili'nde Gazze halkına özel bir mesaj paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 13:20
Ömer Çelik'ten Miraç Kandili Mesajı: Gazze Halkına Vurgu

Ömer Çelik'ten Miraç Kandili Tebriği

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu yılki Miraç Kandili dolayısıyla önemli bir mesaj yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milletimizin, İslam dünyasının ve özellikle Gazze halkının bu mübarek geceyi kutladığını belirtti.

Mesajında Duygu Yüklü İfadeler

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin, İslam dünyasının ve bilhassa Gazze halkının Leyle-i Miracını tebrik ediyoruz. Bu mübarek gece Gazze için zaferler, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlar getirsin. Gecemiz mübarek olsun."

Bu mesaj, özellikle Gazze'deki durumun önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik çağrısında bulunmuş oldu.

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