Ömer Çelik'ten Narin Güran'ın Vefatı Üzerine Açıklama

Ömer Çelik'ten Açıklama

Adaletin sağlanacağına dair güçlü mesajlar veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Narin Güran Tüm Türkiye'nin Yüreği oldu

Sosyal medya üzerinden düşüncelerini paylaşan Çelik, "Herkesin kalbi Narin ile beraber. Narin kızımıza bu caniliği yapanlar, adalet önünde mutlaka hesap verecek ve cezasını çekecek," dedi.

Adaletin Sağlanacağına Dair Vurgusu

Çelik, toplumun bu tür olaylarda birlik içerisinde durması gerektiğini belirterek, "Narin kızımıza yapılan zalimliği unutmayacağız," ifadesini kullandı.