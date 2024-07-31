Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelik, "Netanyahu'nun soykırımcı hükümeti, Filistin'de soykırım gerçekleştiriyor ve bir bölge savaşı çıkarmaya çalışıyor. Bu durum, dünya barışını tehdit ediyor," dedi.

Filistin Davası ve Uluslararası Tepkiler

Çelik, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını kınayarak, "Heniyye, siyonist bir suikast sonucunda şehit olmuştur. Filistin halkına başsağlığı diliyorum," dedi. Ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırısını ve suikastı, Filistin halkına karşı devam eden bir zulmün belirtisi olarak değerlendirdi.

Netanyahu'nun Açıklamaları ve Bölgesel Tehditler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, 7 Ekim olayları sonrası yaptığı açıklamaların bölgedeki sınırları değiştireceğine dair sözlerine atıfta bulunan Çelik, bu durumu insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir soykırım olarak tanımladı. Çelik, Türkiye'nin bu konuda en güçlü sesi çıkaran ülke olduğunu vurguladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının haklı çıktığını belirtti.

Bölge Savaşına Dikkat Çekti

Çelik, "İsrail, bu suikastla birlikte bir bölge savaşı için ilk adımı atmıştır. Orta Doğu barışını tehdit eden bu eylemler, sadece bölgeyi değil, dünya barışını da tehdit ediyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası Tepkilerin Yetersizliği

Amerikan Kongresi'ndeki bazı politikacıların Netanyahu'yu alkışlamasını eleştiren Çelik, "Çocuk öldüren birini alkışlarsanız, daha fazla kan dökmeye teşvik edersiniz," ifadesini kullandı. Çelik, İsrail'in bölgede bir saldırı silsilesi gerçekleştirebileceğini ve bu durumu en güçlü şekilde lanetlediklerini belirtti.

Son olarak, ABD'den gelen açıklamaların, durumu daha fazla kötüleştireceğini ve Netanyahu'nun daha fazla kan dökmesine neden olacağını vurguladı. Çelik, dünya barışının anahtarının Orta Doğu barışı olduğunu belirtti ve Filistin davasının sadece bölge için değil, global barış için de kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.