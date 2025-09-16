Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki: "Sözleri Yok Hükmündedir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerini 'yok hükmünde' sayarak Kudüs iddialarını kınadı ve insanlık ittifakının cevap vermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 21:24
Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki: "Sözleri Yok Hükmündedir"

Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya Sert Tepki: "Sözleri Yok Hükmündedir"

AK Parti Sözcüsü'nden açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir."

"Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor."

Çelik, bu sözlerin "insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ettiğini" belirterek, "İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir." ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Türkiye'de Para Transferlerine Şeffaflık: MASAK'ın Yeni Düzenlemeleri
3
Çelik: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımıza Yönelik Sözleri Yok Hükmündedir
4
Modi ve Trump, Hindistan-ABD İşbirliğini Yeni Zirvelere Taşıma Konusunda Anlaştı
5
Gaziantep'te Savunma Sanayii İstişare Toplantısı: SSB ve ASELSAN İş Birliği
6
Ayvalık'ta Sahil Güvenlik Çarpışması: 5 Ölü, 1 Ağır Yaralı
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Kabul Etti — Gümüş Madalya Bangkok 2025

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa