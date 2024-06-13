Ömer Çelik'ten Özel'in açıklamalarına yanıt! Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam ediyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı hakkında yaptığı yorumlara sert yanıt verdi. Çelik, Cumhur İttifakı'nın güçlü bir birliktelikle yoluna devam ettiğini belirterek, Özel'in açıklamalarını siyasi nezaketsizlik olarak nitelendirdi.



Çelik: "Suç Ortağı İfadesi Saygısızca"

Ömer Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn. Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine ‘suç ortağı’ demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır."

"Her Türlü Saldırganlığa Cevap Verecek Güçteyiz"

Çelik, Cumhur İttifakı'nın gücüne vurgu yaparak, her türlü saldırganlığa karşı siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçte olduklarını ifade etti:

"Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir."

CHP İçindeki Rahatsızlıklar

Ömer Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarının CHP içindeki rahatsızlıkları giderme çabası olduğunu savundu:

"Sn. Özel’in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz."

Ömer Çelik'in açıklamaları, Cumhur İttifakı'nın sağlam duruşunu ve siyasi nezaket sınırlarının korunmasının önemini bir kez daha vurguladı.