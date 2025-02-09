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Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Siyasi Mücadele Süper Lig'dir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:28
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Tepki: 'Siyasi Mücadele Süper Lig'dir'

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak sarf ettiği sözlere tepki gösterdi. Çelik, yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadele verdiği lig, dünya siyasetinin süper ligidir. Özgür Özel'in kendi genel başkanlığını ispat etmeye çalıştığı lig ise iç siyasetin amatör ligidir," ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in kendi partisini yönetme yeteneğini kaybettikçe Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye saldırılar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Özgür Özel'in Saldırıları ve Tavsiyeler

“Sayın Özgür Özel, CHP'yi yönetme kabiliyeti noktasında giderek büyüyen 'siyasi cari açığı' Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Partimize ve Cumhur İttifakımıza, siyasi mantıktan yoksun saldırılar yaparak kapatamaz” diyen Çelik, Özel'in dikkat etmesi gereken noktaları vurguladı.

Çelik, Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bertolt Brecht'in şiirini okuması halinde Erdoğan'a yönelik çirkin sözlerini geri alacağına dair açıklamalarını eleştirerek, "Sayın Özgür Özel'in son günlerde şiir okumaya çokça değinmesi üzerine kendisine bir tavsiyede bulunmakta yarar görüyoruz; 1997 yılında Siirt'te Cumhurbaşkanımız tarafından okunan ve vesayet zihniyeti tarafından yasak getirilmesinin bahanesi olarak kullanılan, 'minareler süngü, kubbeler miğfer; camiler kışlamız, müminler asker' dizesini içeren şiiri kendi CHP grup toplantısında okuması çok anlamlı olacaktır,” dedi.

Çelik, Özgür Özel’in bu şiiri makamında asması gerektiğini belirterek, mesajlarını her gün hatırlayarak parti siyasetini milli bir çizgide tutması gerektiğini ifade etti.

Özgür Özel'e Çağrı

Ayrıca, Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı başarısız polemikler üretmek yerine kendi ligine dönmesi ve enerjisini CHP'nin süregelen iç krizlerini çözmeye harcaması gerektiğini söyledi. Çelik, "Sayın Özel ilk olarak kendisinden önceki CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağır iddialarını yanıtlamalıdır. Ardından CHP'de 'eş genel başkan' gibi davrananları kontrol altına almalıdır. CHP'nin iç kavgalarından başarıyla çıkarsa, gerçek siyasi meselelere vakit ayırmalıdır," dedi.

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