Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Topu Taca Atmış'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına yanıt vererek eleştiride bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 18:00
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e Sert Yanıt: 'Topu Taca Atmış'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, iktidara kırmızı kart gösterdiğini ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert bir yanıt verdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günün siyasi fıkrası bu kadar. CHP Genel Başkanı yine topu taca atmış." dedi.

Bu yorum, Türkiye'nin güncel siyasi gündemindeki tartışmaları alevlendirdi. Çelik'in ifadeleri, muhalefetin tutumuna yönelik eleştirilerin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Siyasi arenada gerçekleşen bu tür diyaloglar, partiler arasındaki rekabeti gözler önüne seriyor.

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