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Ömer Çelik'ten Yisrael Katz'a Sert Tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Erdoğan'a yönelik açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:57
Ömer Çelik'ten Yisrael Katz'a Sert Tepki

Ömer Çelik'ten Sert Açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Filistin Politikası Özgür Dünyanın İfadesi

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir.” ifadelerini kullandı.

Çelik ayrıca, Katz'ın açıklamalarını "soykırımcı katilin hezeyanları" olarak nitelendirerek, "Demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir" dedi.

Netanyahu Hükümetine Yargılama Uyarısı

Ömer Çelik, Netanyahu hükümetinin işlenen soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacağını belirterek, durumu komplike hale getiren bu tutumların kabul edilemeyeceğini vurguladı.

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