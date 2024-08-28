Ömer Çelik'ten Yisrael Katz'a Sert Tepki

Ömer Çelik'ten Sert Açıklamalar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın skandala yol açan sözlerine yanıt verdi. Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u rol model olarak seçtiğini belirten Çelik, bu durumu son derece tehlikeli buldu.

İnsanlık Tehdidi

Çelik, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, Katz'ın Batı Şeria'daki halkın yerinden edilmesi gerektiğini ifade ettiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu katliam şebekesinin hedefi tüm insanlıktır. Bu şebeke durdurulmadığı sürece, insanlık tehdit altındadır. Bu şebeke insanlığa karşı suç işlemekten yargılanmadığı sürece, insanlık adına hiçbir değer hayatta kalamaz."

Geçmiş ve Bugün

Ömer Çelik, geçmişteki Nazi dönemi ile günümüzdeki durumu karşılaştırarak, "Dünün Nazileri karşısında susmanın utancını yaşayanlar, bugünün Nazilerine boyun eğmenin utancını tekrar yaşamamalı" sözleriyle çağrıda bulundu.