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Ömer Çelik: Türkiye, Suriye Halkının Destekçisi Olmaya Devam Edecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Şam Büyükelçiliği'nin açılması sonrası Türkiye'nin Suriye halkının yanındaki duruşunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:10
Ömer Çelik: Türkiye, Suriye Halkının Destekçisi Olmaya Devam Edecek

Ömer Çelik'ten Suriye Açıklaması

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılmasına yönelik güçlü mesajlar verdi. Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Katliam şebekelerinden kurtardığımız Suriyeli kardeşlerimizin sürekli yanında olduğumuz gibi, Suriye halkının özgür ve onurlu geleceğine yürümesinde de en büyük dostu ve destekçisi Türkiye olacaktır." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçiliğin Yeniden Açılması

Çelik, 12 yıl aradan sonra Türk bayrağının göndere çekilmesini ve elçilik faaliyetlerinin tekrar başlamasını, büyük bir mücadeleye atılmış güçlü bir imza olarak nitelendirdi. "Cumhurbaşkanımızın bölge politikalarına ve uluslararası siyasete dönük eşsiz tecrübesi ile bu zorlu yolculuğun her anında tarihin doğru tarafında durduk" diyen Çelik, Suriye halkına bu yeni dönemde de destek sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tarihsel Bir Adım

Ömer Çelik, Türkiye'nin Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade ederek, bu tarihi olayın yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirtti. "Suriye halkının özgürlüğü için verdiğimiz mücadelede, her zaman onlarla yan yana olacağız" şeklinde konuştu.

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