Ömer İleri Niğde'de: 'Terörsüz Türkiye'de Devletin Kararlılığı Var'

Ömer İleri Niğde'de konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Niğde'de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programında konuştu. İleri, etkinlikte partinin yaz çalışmalarını, sahadaki temasları ve eylül ayı boyunca sürecek ziyaretleri anlattı.

İleri, Niğde'de olmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek, teşkilatların esnaf, STK, şehit aileleri ve gazileri ziyaret edeceğini, vatandaşın nabzını tutup Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde yürütülen mücadelenin doğrudan iletileceğini söyledi. "Bizler sıradan bir siyasi parti değiliz. Bizler bir dava hareketiyiz," ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin hizmet vurgusu

İleri, AK Parti iktidarlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdiği hizmetleri sıraladı: üretim özgürlüğü, turizm ve savunma sanayinde atılımlar, uydu fırlatmaları, yerli ve milli otomobil ile milli muharip uçak. "Türkiye gerçekten çok büyük bir mesafe kaydetti," diyen İleri, objektif değerlendirildiğinde son 20-23 yılda önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Savunma sanayine ilişkin rakamları paylaşan İleri, "2002'de savunma sanayinin toplam proje bütçesi 5,5 milyar dolar iken, bugün 100 milyar dolar civarında bir proje bütçesinden bahsediyoruz" dedi ve bu başarıyı Cumhurbaşkanı ve teşkilatların eseri olarak nitelendirdi.

'Terörsüz Türkiye' vizyonu

İleri, "Terörsüz Türkiye" çerçevesinin bir vizyon olduğunu ve bu kapsamda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu çerçevede pazarlık olmadığını, feshetme ve silah bırakma iradesinin ortaya konduğunu ifade ederek, "Bu çerçevenin içerisinde al ver yoktur. Bu çerçevenin içerisinde birilerinin ima ettiği gibi bir yerlerde kurulan masalar yoktur. Bu çerçevenin içerisinde devletin kararlılığı, devlet aklı, milletin iradesi ve siyasetin dirayeti vardır" dedi.

İleri, süreçte TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da işaret ederek, sürecin siyasi sahiplik kazandığını ve terörün bu coğrafyadan tamamen uzaklaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

İç ve dış gündem değerlendirmesi

Gazze'deki saldırılara değinen İleri, "katil İsrail karşısında dimdik duran bir Türkiye" olduğunun altını çizdi. Yardım organizasyonları, yaralıların tedavisi ve Filistinli kardeşlerin haklarının savunulmasında Türkiye'nin önemli rol üstlendiğini belirtti ve bölgeye barışı getirme iddiasını yineledi.

İleri ayrıca iç siyasette muhalefete yönelik eleştirilerde bulunarak, özellikle CHP'nin muhalefet anlayışını hedef aldı. CHP'nin 'istemezük' siyasetini eleştiren İleri, ülke içindeki birliğe ve milletin öz güvenine yönelik bozucu siyasete karşı dik duracaklarını ifade etti.

Program boyunca İleri, teşkilatların sahadaki çalışmalarına vurgu yaparak, Niğde'nin tüm ilçelerinde vekiller, MKYK üyeleri ve teşkilat mensuplarının aktif olacağını aktardı.

