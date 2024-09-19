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Ömer İleri: Türkiye'nin Siber Güvenliği Stratejik Bir Öncelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Yozgat'ta yaptığı açıklamada siber güvenliğin stratejik önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:55
Ömer İleri: Türkiye'nin Siber Güvenliği Stratejik Bir Öncelik

Ömer İleri Yozgat'ta Açıklamalarda Bulundu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Yozgat'ta düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında önemli mesajlar verdi.

Siber Güvenliğin Önemi

İleri, İsrail’in son saldırılarının ardından siber güvenliğin ne denli hayati bir alan olduğunu vurgulayarak, "Bugünkü Türkiye’de, milli teknoloji hamlesi çerçevesinde bu alanda iddialı ilerlemeler kaydediyoruz." dedi.

Türkiye'nin Dönüşüm Süreci

Yozgat Kentpark Bilal Şahin Sosyal Tesisleri’nde konuşan İleri, AK Parti'nin 23 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'nin çeşitli alanlarda dönüşüm yaşadığını belirtti. "Ulaşım, savunma sanayi ve sanayinin gelişimi gibi alanlarda önemli atılımlar gerçekleştirdik," diyerek bu sürecin kazanımlarını anlattı.

Toplumsal Hedefler ve Çalışmalar

Türkiye'nin uluslararası arenada daha etkili bir konuma gelmesi için alınan stratejik kararları aktaran İleri, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde hedeflerinin daha adil bir dünya yaratmak olduğunu ifade etti. Ayrıca, toplumda kaynaşmayı sağlamak için yapıcı bir siyasi ortam yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Sivil Anayasa Çalışmaları

İleri, yakın zamanda sivil anayasa çalışmalarının hız kazanacağını söyleyerek, bundan önce muhalefetin performansını eleştirdi. "Muhalefetin yetkinliklerini millete göstermesi gerekiyor. Belediyelerde yöneticilik yeteneklerini ortaya koysunlar," çağrısında bulundu.

Sonuç

Bu süreçte Türkiye'nin daha güçlü bir siber güvenlik altyapısına ve daha etkili bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğunu belirten İleri, "Her alanda atılımlarımız kararlılıkla sürecek" değerlendirmesinde bulundu.

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